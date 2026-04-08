Семьи с детьми получат пособие уже в конце апреля

Семьи получат детские пособия до майских праздников. Соцфонд перечислит выплаты на детей
Социальный фонд России ускорит выплату детских пособий в связи с майскими праздниками. Деньги поступят на банковские карты получателей уже
Досрочно переведут единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные выплаты на первого ребёнка до трёх лет, на ребёнка военнослужащего по призыву и по уходу за малышом до 1,5 лет для неработающих родителей.
Такой график касается только тех, кто выбрал безналичное перечисление через банк. Тем, кто получает деньги через почту, выплаты придут в мае. Доставка продлится до 25-го числа. Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет останется без изменений: её перечислят 5 мая, как обычно.
Ранее Соцфонд также объявил, что в 2026 году продлит единое пособие для многодетных семей ещё на год, даже если их доход немного превысит прожиточный минимум — но не более чем на 10%, передает РИА «Новости».