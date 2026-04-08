Трактор «Беларус» появится на белорусских деньгах. Подробности сообщает Национальный банк.
С 22 апреля 2026 года в обращение в Беларуси будут выпущены монеты «Мінскі трактарны завод. 80 гадоў». Это первые памятные монеты, которые были отчеканены на гомельском предприятии «Кристалл».
В выпуске — серебряные монеты номиналом 20 рублей, а также нейзильберовые номиналом один рубль. Нейбельзер, заметили в Нацбанке, впервые использовался при чеканке белорусских монет. О дате поступления памятных монет в продажу будет сообщено дополнительно.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов может получить дополнительную пенсию.
Ранее БЖД сообщила, что через Минск будет ходить меньше товарных поездов.
А еще белорусская телеведущая Ольга Бурлакова встревожила новостями из больницы: «Врачи сказали мне готовиться к операции».