Трактор «Беларус» появится на белорусских деньгах

Нацбанк показал, как выглядят первые монеты, отчеканенные в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Трактор «Беларус» появится на белорусских деньгах. Подробности сообщает Национальный банк.

С 22 апреля 2026 года в обращение в Беларуси будут выпущены монеты «Мінскі трактарны завод. 80 гадоў». Это первые памятные монеты, которые были отчеканены на гомельском предприятии «Кристалл».

В выпуске — серебряные монеты номиналом 20 рублей, а также нейзильберовые номиналом один рубль. Нейбельзер, заметили в Нацбанке, впервые использовался при чеканке белорусских монет. О дате поступления памятных монет в продажу будет сообщено дополнительно.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов может получить дополнительную пенсию.

Ранее БЖД сообщила, что через Минск будет ходить меньше товарных поездов.

А еще белорусская телеведущая Ольга Бурлакова встревожила новостями из больницы: «Врачи сказали мне готовиться к операции».