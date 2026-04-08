Стало известно, когда в Омске могут отключить отопление

В Омске точная дата завершения отопительного сезона пока не озвучена. Как сообщали в мэрии в аналогичной ситуации в прошлом году, решение принимают в зависимости от погодных условий, а не по фиксированной календарной дате.
Основанием для отключения отопления служит устойчивое потепление: среднесуточная температура воздуха должна держаться выше +8 градусов в течение пяти суток подряд. После этого муниципалитет выпускает официальное постановление о завершении отопительного периода.
Если ориентироваться на последние годы, батареи в домах омичей обычно начинают остывать в первой половине мая. В 2025 году, например, мэрия приняла решение завершить отопительный сезон с 5 мая, хотя до этого сроки сдвигались из-за похолодания. В 2024 году отопление отключили 13 мая, а в более холодном 2018 году — только 21 мая.
Таким образом, в 2026 году наиболее вероятным сроком отключения отопления в Омске остаётся май, однако окончательное решение будет зависеть от температуры воздуха в ближайшие недели.