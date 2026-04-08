Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров России

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Беларусь является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России, сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
По его информации, традиционно первое место в топ-торговых партнеров занимает Китай.
«Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу — это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место — это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия», — сказал Чекушов в интервью РИА Новости.
Замглавы ведомства отметил, что партнеры из Турции активно работают с российскими неэнергетическими товарами. Также развивается и транспортно-логистическая связанность. В частности, Азово-Черноморский бассейн снова становится удобным логистическим путем.
Как подчеркнул Чекушов, российская сторона нацелена на развитие на тех уровнях, где еще слабо присутствует.
«Фокус на Африке, странах Южной Азии, не только Индии, но и ее соседях», — добавил он.
Рост товарооборота.
Как сообщал ранее белорусский премьер Александр Турчин, внешнеторговый оборот между Беларусью и Россией в прошлом году увеличился на 5,6%. Еще более высокими темпами растет торговля услугами.
По словам Турчина, странами была взята приличная скорость сближения и создана полноценная правовая база для экономической интеграции.