Омичам предлагают работу с зарплатой до 288 тысяч рублей

Один из сервисов по поиску работы проанализировал вакансии, открытые в Омске в первом квартале 2026 года, и выяснил, кому из специалистов предлагали наиболее высокую зарплату.

Источник: Аргументы и факты

По данным hh.ru, в среднем работодатели предлагают омичам работу с зарплатой в 71,7 тысячи рублей. Однако по 49 специальностям зарплатные предложения превышают 100 тысяч рублей.

По версии ресурса, в топ-10 вакансий с самой высокой предлагаемой зарплатой вошли сварщики (287,9 тысячи рублей), дата-сайентисты (275 тысяч рублей), технические директора (250 тысяч рублей), руководители отдела аналитики (200 тысяч рублей), геодезисты (194 тысяч рублей), машинисты (193,1 тысячи рублей), монтажники (186,3 тысячи рублей), прорабы, мастера СМР (178,9 тысячи рублей), а также курьеры (166,6 тысячи рублей).