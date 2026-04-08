Иран направит сборы с Ормузского пролива на восстановление страны

Ущерб, нанесённый Ирану в ходе конфликта в зоне Персидского залива, планируется компенсировать через специальный инвестиционный фонд. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с условиями перемирия.
Формирование фонда предполагается с участием заинтересованных финансовых институтов. Конкретные параметры его структуры и управления на данный момент не раскрываются.
Механизм компенсации включён в перечень условий, предложенных Тегераном в рамках переговоров о прекращении огня. По данным источников, этот пункт рассматривается как один из ключевых в десятиступенчатом плане, представленном иранской стороной.
Дополнительно власти Ирана намерены задействовать доходы от будущих сборов за проход судов через Ормузский пролив. Часть этих средств будет направляться на восстановление инфраструктуры, повреждённой в ходе боевых действий.
Согласно условиям, обсуждаемым в рамках перемирия, право взимания таких платежей может быть закреплено за Ираном совместно с Оманом.
При этом в предложениях Тегерана также фигурируют требования о прекращении ударов, снятии санкций и выводе иностранных войск из региона.
