Крупнейшая кинокомпания сокращает персонал по всему миру: бизнес перестраивают под новые рынки

Sony Pictures Entertainment начала масштабную реструктуризацию, в рамках которой планируется сокращение нескольких сотен сотрудников. Об этом сообщает Variety со ссылкой на внутреннее письмо генерального директора компании Рави Ахуджи.
Изменения затрагивают подразделения кино, телевидения и корпоративные структуры. По данным источников, под сокращения подпадут сотрудники разных уровней по всему миру. Общая численность персонала студии составляет около 12 тысяч человек.
В компании заявили, что меры не связаны с прямым снижением расходов. Речь идет о перераспределении ресурсов и изменении структуры бизнеса с учетом долгосрочных задач.
Согласно внутренним материалам, Sony намерена усилить направления, связанные с развитием франшиз, анимационных проектов и цифрового контента. В числе приоритетов — производство для онлайн-платформ, включая YouTube, а также интеграция с другими активами группы, в том числе адаптация видеоигр.
Руководство компании указало, что обновление структуры предполагает отказ от части позиций при одновременном расширении ключевых направлений.
Реструктуризация проходит на фоне изменений в индустрии развлечений. Крупные студии пересматривают подходы к производству и дистрибуции контента из-за смещения аудитории в цифровую среду и снижения роли традиционного телевидения.
