Кого ждет сокращение: названа главная группа риска среди сотрудников в 2026 году

Российские компании начали избавляться от бесполезных ролей.

Источник: IrkutskMedia.ru

В 2026 году многие сотрудники компаний в России могут попасть под сокращение. Об этом рассказала эксперт-методолог компании HR 3.0, профайлер и клинический психолог Татьяна Неверова.

Безработица в России формально низкая, людей не хватает, но бизнес переходит к точечным сокращениям. Работодатель больше не готов платить просто за присутствие человека. Главный вопрос теперь: если убрать позицию, что сломается? Если ответ «ничего», нужно ожидать сокращения.

Быстрее всего тенденция проявляется в ретейле, e-commerce, банках, логистике, а также в HR и консалтинге, говорит специалист. Но линейные позиции — курьеры, склад и производство — по-прежнему нужны, там не хватает людей. Под нож идут промежуточные менеджеры, координаторы и контролеры, которые «держат процесс». Эксперт приводит пример: кандидат на собеседовании вдохновенно рассказывал о глубоком мониторинге качества, а на деле просто ставил фамилию в копию писем, которые система и так отправляла заказчику. От таких людей бизнес отказывается.

В банковском секторе бэк-офис сжимается — документы, отчеты и проверки ушли в цифру. Логистов вымывает с рынка: когда системы соединяются напрямую, сотрудники, годами пересылавшие данные, исчезают. В HR огромные команды рекрутинга, занимавшиеся типовым скринингом, тоже сокращают — машины делают эту работу быстрее.

Под удар чаще попадают высокооплачиваемые «середняки» с хорошим опытом и высокой зарплатой. Бизнес считает: если ту же работу можно закрыть специалистом дешевле плюс системой, судьба позиции решается быстро.

Москва переживает трансформацию быстрее из-за дорогих офисных функций — маркетинга, PR, проектной координации. В регионах ситуация сложнее: реальный сектор держится за людей, потому что их мало, но для офисного специалиста потеря работы там болезненнее — выбор меньше, зарплаты ниже. Как резюмирует Неверова в разговоре с «Газетой.Ru», сегодня увольняют не тех, кто плохо работает, а тех, без кого система может работать почти так же. Остаются люди, которые умеют быстро менять роль и работать вместе с технологиями.