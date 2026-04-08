Повышение НДС больше не разгоняет инфляцию — правительство

По итогам первого квартала правительство фиксирует как укрепление доходов бюджета, так и замедление инфляции. Поступления в государственный бюджет увеличились на 930,6 млрд тенге, или на 16,9%, — до 6,4 трлн тенге в первом квартале. При этом инфляция по итогам марта составила 11%, что значительно ниже пика в 12,9% в сентябре.