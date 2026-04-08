Повышение НДС больше не разгоняет инфляцию — правительство

По итогам первого квартала правительство фиксирует как укрепление доходов бюджета, так и замедление инфляции. Поступления в государственный бюджет увеличились на 930,6 млрд тенге, или на 16,9%, — до 6,4 трлн тенге в первом квартале. При этом инфляция по итогам марта составила 11%, что значительно ниже пика в 12,9% в сентябре.
«Как отмечается, краткосрочный рост цен, связанный с изменением ставки НДС, был абсорбирован экономикой в конце 2025 года — январе-феврале 2026 года и в настоящее время не оказывает влияния на инфляцию», — отметили в правительстве.
Что касается республиканского бюджета, то налоговые доходы на 2026 год прогнозируются на уровне 18,8 трлн тенге, что на 4,4 трлн больше фактических поступлений 2025 года.
Исполнение доходной части республиканского бюджета составило 101,8%: при плане 4 трлн тенге в бюджет поступило 4,15 трлн тенге. Это на 26,1% больше, чем годом ранее. Рост обеспечен повышением мировых цен на экспортные товары Казахстана, увеличением продаж товаров и услуг, а также улучшением налогового и таможенного администрирования.
Налоговые поступления в республиканский бюджет были исполнены на 101,6%: при плане 4 трлн тенге поступило 4,1 трлн тенге. Стоит отметить, что в первом квартале 2026 года предприниматели платили НДС за 4 квартал 2025 года. Рост по сравнению с первым кварталом прошлого года обеспечен по таким налогам, как КПН — +16,9%, НДС на импортируемые товары (исчислен по ставке 16%) — +24,2%, налог на добычу полезных ископаемых — +35,7%.
Напомним, в марте 2026 года годовая инфляция в Казахстане снизилась на 0,7 п.п. месяц к месяцу, составив 11%. В феврале показатель составлял 11,7%, а в январе 2025 года — 12,2%.
Государственный бюджет включает в себя республиканский и местные бюджеты.