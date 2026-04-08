Топ-5 нижегородских компаний заработали в три раза больше бюджета региона

В 2025 году «Спар миддл Волга» достиг оборота в 136,3 миллиарда рублей. Параллельно с этим, предприниматель Альберт Гусев активно инвестировал в развитие собственных франшизных проектов: сетей «Авокадо» и Smart. Управление этими инициативами находится под эгидой компании «Сладкая жизнь плюс». Финансовые результаты «Сладкой жизни плюс» за прошлый отчетный период показали чистую прибыль в размере 3,8 миллиона рублей, при этом общий доход компании составил внушительные 138,3 миллиарда рублей.