Топ-5 нижегородских компаний заработали в три раза больше бюджета региона

По итогам 2025 года пять компаний из Нижнего Новгорода продемонстрировали впечатляющие финансовые результаты, суммарно получив доход свыше 1,2 триллиона рублей. Эта сумма втрое превышает бюджет самого региона, который за тот же период составил 345,8 миллиарда рублей, сообщили в NN.RU.
Одной из лидеров стала компания «Атомстройэкспорт», заработавшая 464,3 миллиарда рублей. Эта цифра оказалась даже выше совокупных доходов Нижегородской области, которые составили около 360 миллиардов. «Атомстройэкспорт» является ключевым инжиниринговым подразделением госкорпорации «Росатом» и представляет Россию на международной арене атомной энергетики, реализуя проекты по строительству АЭС в Узбекистане, Казахстане, Египте и других странах.
Компания «Альбион-2002», управляющая крупной в России сетью алкомаркетов «Бристоль», показала прибыль в 8,6 миллиарда рублей при выручке 365,7 миллиарда. Эти данные, согласно «Контур. Фокусу», свидетельствуют о значительном обороте компании. «Альбион-2002» является частью холдинга «Меркурий Ритейл Холдинг», включающего компанию «Аврора», а также управляет крупнейшей в России сетью алкомаркетов «Бристоль».
«Россети Центр и Приволжье», дочерняя структура «Россетей», в прошлом году получила прибыль в 22,7 миллиарда рублей при выручке 159,2 миллиарда. Компания является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии на обширной территории, охватывающей более 400 тысяч квадратных километров и 12,6 миллиона жителей во Владимирской, Ивановской, Кировской, Тульской и других областях.
В 2025 году «Спар миддл Волга» достиг оборота в 136,3 миллиарда рублей. Параллельно с этим, предприниматель Альберт Гусев активно инвестировал в развитие собственных франшизных проектов: сетей «Авокадо» и Smart. Управление этими инициативами находится под эгидой компании «Сладкая жизнь плюс». Финансовые результаты «Сладкой жизни плюс» за прошлый отчетный период показали чистую прибыль в размере 3,8 миллиона рублей, при этом общий доход компании составил внушительные 138,3 миллиарда рублей.
