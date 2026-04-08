Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Нижнем Новгороде

Врачу-офтальмологу больше всего готовы платить в апреле в Нижнем Новгороде. Ему предлагают зарплату от 200 тысяч рублей, выяснили специалисты сервиса SuperJob, проанализировав вакансии и отобрав самые интересные предложения.
Второе место занимает вакансия главного бухгалтера. Компания специализируется на поставке на предприятия измерительного оборудования и приборов. Будущему сотруднику обещают оплату от 120 тысяч рублей.
На третьем позиции — вакансия инженера пусконаладочных работ АСУТП в нефтепроводной компании. Кандидата ждут оплата от 103 до 118 тысяч рублей в месяц, премии и полис ДМС.
Также в рейтинг вошла вакансия старшего смены в пекарне — до 100 тысяч рублей в месяц.
Замыкает топ вакансия оператора-наладчика в агрохолдинге (от 93 тысяч рублей, компенсация питания и полис ДМС).
Среди лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.
Напомним, с начала 2026 года в Нижегородский кадровый центр «Работа России» за содействием в трудоустройстве обратились 734 жителя региона без опыта работы.