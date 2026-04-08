Средняя зарплата свердловчан составила 92 тысячи рублей

В Свердловской области средняя зарплата жителей составила 92 002 рубля. Для сравнения, по стране трудоустроенные граждане в среднем зарабатывают больше 103 тысяч рублей.
Отмечается, что за 2025 год данный показатель в регионе увеличился на 10,9%. Кроме того, на 3,2% вырос уровень реальной заработной платы. Такой статистикой за январь 2026 года поделились в Свердловскстате.
Больше всего в регионе сейчас зарабатывают работники финансовых и страховых организаций: их зарплата в среднем составляет больше 161 тысячи рублей. На втором месте оказались работники сферы информации и связи, заработок которых почти на 59 тысяч рублей выше, чем по области.
Меньше всего на Среднем Урале сейчас оценивают работу гостиниц и общепитов. Их средняя заработная плата на 37 тысяч рублей ниже среднего показателя по региону. С небольшим отставанием идут администраторы — сейчас они зарабатывают около 55,8 тысячи рублей.
Напомним, что уровень безработицы в Свердловской области составил 1,2% от общего числа жителей. Всего в регионе насчитывается около 25,4 тысячи нетрудоустроенных граждан.