МВФ предупредил об уязвимости развивающихся рынков перед хедж-фондами

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что развивающиеся рынки стали гораздо более уязвимыми к глобальным потрясениям, таким как конфликт на Ближнем Востоке, из-за возросшей в последние годы зависимости от «нестабильных» источников капитала, таких как хедж-фонды. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на анализ Фонда.
Приобретение акций и облигаций развивающихся рынков восьмикратно увеличились с момента глобального финансового кризиса 2008 года, при этом совокупный приток приближается к $4 трлн в 2025 году, в основном в форме долговых обязательств.
В МВФ сообщили, что долг развивающихся рынков перед иностранными инвесторами в настоящее время составляет в среднем 15% ВВП в сравнении с 9% в 2006 году. ⅘ данного капитала теперь поступает из небанковских источников, что вдвое больше, чем два десятилетия назад.
«Эти потоки как правило, более волатильны, чем банковские потоки, и становятся все более чувствительными к глобальным условиям риска. Эти риски вышли на первый план в контексте войны на Ближнем Востоке» — передаёт сообщение МВФ FT.
Предупреждение Фонда прозвучало на фоне того, как ряд развивающихся экономик справляются с экономическими последствиями ближневосточного конфликта. Египетский фунт упал почти на 15% по отношению к доллару с начала войны, поскольку иностранные инвесторы вывели с местного рынка около $8 млрд долговых обязательств.
В МВФ подчеркнули, что резкое сокращение иностранного капитала «может усилить внешнее финансовое давление, повысить стоимость заимствований и спровоцировать резкое обесценивание валюты, что приведет к финансовым трудностям, которые негативно повлияют на экономический рост».
Анализ Фонда показал, что хедж-фонды относятся к числу наиболее нестабильных источников капитала. Скачок волатильности VIX на 7% после повышения процентных ставок США в 2022 году привёл к падению на 1,3% доли ценных бумаг развивающихся рынков в портфелях хедж-фондов.
По оценкам МВФ, прямое кредитование компаний небанковскими инвесторами за последние 10 лет увеличилось в 5 раз, достигнув $50−100 млрд.
В конце марта глава федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая в Гарвардском университете, заявил, что нынешний уровень государственного долга США остается управляемым, но опасения вызывают перспективы федеральных заимствований.
13 марта бывший главный экономист и глава отдела исследований Международного валютного фонда (МВФ) Оливье Бланшар заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цена нефти может достичь $200 за баррель.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.