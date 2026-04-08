Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 8 апреля

Национальным банком изменены курсы валют на 8 апреля, среду. В частности, курс доллара и курс евро были уменьшены, а курс российского рубля увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 8 апреля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9193 белорусского рубля, 1 евро — 3,3755 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7366 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 7 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине в среду, 8 апреля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0048 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0020 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0017 белрубля.
