Ормузский пролив ударил по авиации: топливо останется дорогим еще долго

Мировые поставки авиационного топлива будут восстанавливаться несколько месяцев после открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолша.
По его оценке, даже при возможном снижении цен на сырую нефть из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах стоимость авиационного топлива останется высокой.
Ситуация обострилась после того, как Иран с конца февраля фактически перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти. В обычных условиях через него ежедневно проходит около 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов. Ограничения привели к резкому росту цен на энергоресурсы.
Дополнительное давление на рынок оказало введение Тегераном платы за проход судов — около 2 млн долларов за рейс. При этом движение организовано по «безопасному коридору» только для одобренных перевозчиков, и за последний месяц через пролив прошло не менее 40 судов.
На этом фоне в начале апреля цены на авиационное топливо в Северо-Западной Европе превысили 1,9 тысячи долларов за тонну, а дизельное — 1,6 тысячи долларов, обновив максимумы.
По данным Politico, европейские аэропорты уже сталкиваются с риском дефицита топлива. В Великобритании, включая аэропорт Хитроу, фиксируются отмены рейсов. Аналитики указывают, что следующей зоной риска может стать Франция, где растёт разрыв между спросом и предложением, а также Португалия.
Дополнительным фактором стали ограничения воздушного пространства Ирана и Ирака, а также удары по инфраструктуре. По данным Bloomberg, за первые две недели конфликта отменено более 46 тысяч рейсов в регион.
На фоне кризиса авиакомпании вынуждены пересматривать тарифы и повышать цены на билеты. Одновременно меняется структура рынка: западные перевозчики наращивают присутствие, занимая освободившиеся позиции ближневосточных авиакомпаний.
