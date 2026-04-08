Вакансии с самой высокой зарплатой назвали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в апреле лидирующие позиции по уровню заработной платы занимает вакансия врача-офтальмолога. Согласно данным SuperJob, предлагаемая оплата труда для данного специалиста начинается от 200 тысяч рублей.
На второй строчке рейтинга по доходам располагается позиция главного бухгалтера в фирме, занимающейся поставками оборудования для промышленных предприятий. Соискателю готовы предложить до 120 тысяч рублей.
Также в пятерку самых привлекательных вакансий вошли: менеджер по пусконаладочным работам систем автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП) в нефтепроводной компании с зарплатой от 103 тысяч рублей, старший смены в пекарне, где доход может достигать 100 тысяч рублей, и оператор-наладчик в агрохолдинге, с зарплатой от 93 тысяч рублей.
Ранее 35 место в рейтинге зарплат в малых городах заняла Нижегородская область.