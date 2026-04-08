Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель грузовика стал самой нужной профессией в нижегородской области

Спрос на этих специалистов в регионе вырос на 38%, а их средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей.

Водитель грузового транспорта возглавил рейтинг самых востребованных профессий в сфере логистики в Нижегородской области. Об этом сообщили эксперты крупного онлайн-сервиса для продажи услуг и поиска работы. Рост числа вакансий для таких специалистов составил 38% по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает их критическую значимость для обеспечения бесперебойных цепочек поставок.

Средняя предлагаемая заработная плата для водителей грузовиков в регионе достигла 100 176 рублей в месяц, увеличившись за год на 26%. Аналитики отмечают, что доход в сегменте сильно зависит от сложности маршрутов и дополнительных обязанностей, таких как сопровождение или погрузка товаров. В целом по отрасли логистики и доставки уровень оплаты труда в Нижегородской области вырос на 9%.

Параллельно в регионе зафиксирован резкий скачок спроса на квалифицированные услуги грузчиков и комплектовщиков. Интерес к сборке мебели вырос на 41%, а к использованию спецтехники для подъема вещей — на 47%. Жители области всё чаще заказывают комплексный сервис «под ключ», доверяя профессионалам работу с хрупкими предметами и крупногабаритной техникой.

Ранее сообщалось, что вакансии с самой высокой зарплатой назвали в Нижнем Новгороде.