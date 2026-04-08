Водитель грузовика стал самой нужной профессией в нижегородской области

Водитель грузового транспорта возглавил рейтинг самых востребованных профессий в сфере логистики в Нижегородской области. Об этом сообщили эксперты крупного онлайн-сервиса для продажи услуг и поиска работы. Рост числа вакансий для таких специалистов составил 38% по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает их критическую значимость для обеспечения бесперебойных цепочек поставок.
Средняя предлагаемая заработная плата для водителей грузовиков в регионе достигла 100 176 рублей в месяц, увеличившись за год на 26%. Аналитики отмечают, что доход в сегменте сильно зависит от сложности маршрутов и дополнительных обязанностей, таких как сопровождение или погрузка товаров. В целом по отрасли логистики и доставки уровень оплаты труда в Нижегородской области вырос на 9%.
Параллельно в регионе зафиксирован резкий скачок спроса на квалифицированные услуги грузчиков и комплектовщиков. Интерес к сборке мебели вырос на 41%, а к использованию спецтехники для подъема вещей — на 47%. Жители области всё чаще заказывают комплексный сервис «под ключ», доверяя профессионалам работу с хрупкими предметами и крупногабаритной техникой.
