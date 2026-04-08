Водитель грузовика стал самой нужной профессией в нижегородской области

Средняя предлагаемая заработная плата для водителей грузовиков в регионе достигла 100 176 рублей в месяц, увеличившись за год на 26%. Аналитики отмечают, что доход в сегменте сильно зависит от сложности маршрутов и дополнительных обязанностей, таких как сопровождение или погрузка товаров. В целом по отрасли логистики и доставки уровень оплаты труда в Нижегородской области вырос на 9%.