С 1 сентября свердловчанам будут доступны цифровые рубли

Госучреждения уже успешно протестировали цифровой рубль в рамках ряда проектов и сейчас завершают подготовку инфраструктуры. По словам Азановой, первыми такую возможность своим клиентам предоставят крупнейшие банки страны, а начиная со следующего года, к ним присоединятся и банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой, превышающей 30 млн рублей. В 2028 году с цифровым рублем начнут работать уже банки с базовой лицензией и бизнес с доходом от 20 млн рублей. Единственные, кому эта функция будет недоступна — точки, работающие без интернета и с оборотом менее 5 млн рублей.