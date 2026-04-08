Аксенов: судакское село Дачное газифицировали за 195,5 млн рублей

В Судаке газифицировали село Дачное, на эти цели потратили 195,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Дачном вводят в эксплуатацию распределительные газопроводы. Для этого построили сети протяженностью более 22,6 километра.
«Работы выполнены в рамках плана-графика по догазификации за счет средств ГУП РК “Крымгазсети”, их общая стоимость составила порядка 195,5 млн рублей», — написал Аксенов.
Глава республики добавил, что монтаж газопроводов до границ земельных участков жителей выполнили без привлечения средств населения. Сейчас продолжается заключение договоров на технологическое присоединение.
Всего в селе живут более 2,8 тысячи человек. Там находятся 578 частных и 12 многоквартирных домов. Кроме того, в Дачном есть школа, два детских сада и врачебная амбулатория.