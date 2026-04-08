Земли стоимостью 50,8 млн тенге изъяли в Костанайской области

«Прокуратурой Узункольского района выявлены факты неиспользования земельных участков по целевому назначению в нарушение требований Земельного кодекса. Принятыми мерами в государственную собственность возвращено 1 183 га земель кадастровой стоимостью Т50,8 млн», — говорится в сообщении в среду.
По данным генпрокуратуры, возвращенные участки включены в специальный земельный фонд района и будут предоставлены гражданам для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с земельным законодательством.