Россия отказалась готовиться к уходу от ископаемого топлива по плану ООН

Минэкономразвития и Минэнерго негативно отозвались на предложение секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) разработать «дорожные карты» по отказу от ископаемого топлива. Российскую позицию сформулирует Минэкономразвития, сообщили два источника РБК, знакомых с деталями подготовки документа.
По словам собеседников РБК, министерство попросило профильные ведомства сформулировать аргументы против разработки соответствующих «дорожных карт», а также «тезисы о важности реализации принципов справедливого энергетического перехода в странах и рисках отказа от ископаемого топлива, в том числе потенциальных социально-экономических последствий». Среди запрошенных Минэнерго, Минпромторг, Минприроды, Минобрнауки, Минфин, Рослесхоз, ЦБ и другие.
РБК отправил запросы в эти ведомства.
«Навязывание дорогостоящих низкоуглеродных технологий».
Упомянутый вопрос обсуждался на 30-й Климатической конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в бразильском Белене 10−22 ноября. Инициативу выдвинула Еврокомиссия, ее поддержали более 80 государств. Однако после двухнедельного обсуждения странам-участницам так и не удалось прийти к компромиссу насчет ископаемого топлива и вырубки лесов. Исполнительный директор конференции Ана Тони назвала вопрос об ископаемом топливе «камнем преткновения для многих стран», которые не хотят брать на себя дополнительные обязательства.
«Мы рассматриваем ее [инициативу Евросоюза] как очередной популистский шаг, направленный на то, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, которые развивающиеся страны последовательно поднимают на протяжении многих лет: невыполнения развитыми странами своих обязательств по климатическому финансированию и введения ими односторонних торговых мер под предлогом борьбы с изменением климата», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская делегация со странами БРИКС и арабскими государствами добилась, чтобы эта инициатива не была отражена в официальных решениях конференции, отметили в Минэкономразвития.
«Это вовсе не означает, что мы отрицаем необходимость сокращения выбросов в энергетическом секторе», — сказали РБК в ведомстве. Любые попытки навязать странам единый путь, сроки или параметры перехода от ископаемых видов топлива противоречат духу и букве Парижского соглашения и решений Конференции сторон. Более того, они неосуществимы, считают в министерстве: у каждого государства есть свои экономические, социальные и географические особенности и вызовы в сфере энергобезопасности.
«Мы убеждены, что низкоуглеродное развитие должно оставаться приоритетом даже сегодня», — говорится в комментарии Минэкономразвития. В министерстве подчеркнули, что Конференция сторон «должна предлагать практические решения, отвечающие интересам граждан, а не создавать громкие информационные поводы», чтобы оставаться актуальной и авторитетной площадкой.
Эту точку зрения разделяют и в Минэнерго. Там РБК заявили, что разработка «дорожной карты» в целом противоречит концепции справедливого энергетического перехода. Это может привести к «навязыванию дорогостоящих низкоуглеродных технологий странам с низким уровнем накопленных эмиссий, игнорированию принципа технологической нейтральности, отсутствию учета национальных особенностей и возможностей». В конце концов, это может привести к риску нарушения энергетической безопасности и негативным социально-экономическим последствиям: снижению доступности и повышению стоимости энергоресурсов и конкурентоспособности промышленности, убеждены в министерстве.
«Одним из ключевых оснований многополярного мира может стать понятие энергетической справедливости, включающее в себя принципы равного доступа к энергии и инфраструктуре, технологической нейтральности — возможности использовать все доступные виды топлива, источники энергии и технологические решения с учетом индивидуальных особенностей регионов, справедливого (не спекулятивного, а основанного на долгосрочных технико-экономических факторах) ценообразования и механизмы расчетов, устойчивые к влиянию односторонних ограничительных мер», — говорится в ответе.
Борьба с обезлесением.
РКИК также попросила сформулировать позицию по прекращению и обращению вспять обезлесения.
В пресс-службе Минприроды заявили РБК, что в России и так ведется большая работа по сохранению лесов и что за семь последних лет в стране восстановлено 9,2 млн га.
«С 2021 года в стране восстанавливается больше лесов, чем вырубается и погибает, — отметили в министерстве. — В прошлом году площадь лесовосстановления почти на 50% превысила площадь утраченного леса, а в текущем году планируется восстановить 1,3 млн га леса». Самые большие объемы лесовосстановления запланированы в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.
Для России отказ от ископаемого топлива невыгоден, сказал РБК директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. «С учетом принимаемых “коллективным Западом” мер по изоляции России от мирового технологического сообщества стоимость перевода энергетики на зеленые источники превысит все разумные объемы расходов», — пояснил Моргунов. Учитывая этот и другие факторы, для страны гораздо более эффективным будет расширение применения низкоуглеродных энергоресурсов с постепенным замещением высокоуглеродных. По мнению эксперта, дополнительным аргументом для увеличения использования низкоуглеродных природных ресурсов являются и введенные против России санкции.
Как мир борется со глобальным потеплением.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата была разработана по решению Генеральной Ассамблеи ООН, вступила в силу в 1994 году. Россия присоединилась к конвенции в том же году.
Цель РКИК ООН — стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.
Высший орган РКИК — Конференция сторон, проходящая раз в год. В ноябре 2026 года она состоится в Турции.
В 1997 году к конвенции был принят Киотский протокол, он стал первым международным договором, который предусматривает задействование рыночных механизмов для решения экологических проблем, основанных на торговле квотами на выбросы.
В 2015 году на смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение по климату. К нему присоединились 195 стран, в том числе и крупнейшие эмитенты парниковых газов: Китай, США, Индия, Европейский союз, Россия, Индонезия, Бразилия, Япония, Иран и Канада. США вышли из соглашения по указу президента Дональда Трампа.
Россия взяла на себя обязательства снизить объем выбросов парниковых газов в стране к 2050 году на 80% по сравнению с уровнем 1990-го.