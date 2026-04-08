В Волгограде менеджер по продажам может зарабатывать до 200 тысяч в месяц

В Волгограде сайт по поиску работы SuperJob назвал самые интересные предложения от работодателей в апреле 2026 года. Самая высокооплачиваемая вакансия на сегодня — менеджер по продажам ортодонтической продукции. Компания, которая предлагают зарплату от 120 до 200 тысяч, ищет сотрудника с высшим образованием и опытом работы в сфере продаж.
Зарплату до 121 тысяч в месяц предлагают директору гипермаркета. Работодателю достаточно, чтобы кандидат имел высшее образование и опыт работы от года. В сфере логистических услуг ищут менеджера на зарплату от 100 тысяч, столько же готовы платить менеджеру активных продаж B2B (мебель). Также в Волгограде требуется управляющий цехом по заморозке субпродуктов на зарплату в 80−90 тысяч рублей.
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани и многих других городах в топе лучших зарплатных предложений — врачи. В Волгограде в этот раз в топ по зарплатам не попал ни один медицинский специалист.