Сбер выступил ГигаПартнёром Недели космоса

Участие в проведении Недели космоса — ещё один логичный шаг в свете той роли, которую Сбер играет в научной сфере. Компания ведёт флагманские разработки в ключевых областях современной науки — в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных. На основе их идей создаются технологии, которые уже сейчас задействованы в космической сфере. В ноябре 2025 года на Международную космическую станцию была направлена полностью автономная версия российской нейросети ГигаЧат. Это стало первым случаем в мировой практике, когда большая языковая модель начала использоваться как полноценный инструмент ежедневной работы космонавтов.