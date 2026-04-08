Территория улицы Тюменской во Владивостоке станет современным кварталом с развитой инфраструктурой

Как рассказали в региональном правительстве, такой подход новый для города. Участок площадью 6,5 гектара планируют превратить в современный жилой квартал к 2033 году. Здесь появятся не только дома, но и социальная инфраструктура, дороги, общественные зоны.
Особенность этого проекта КРТ на Тюменской — необходимость расселения. На территории находятся десятки объектов: 30 частных домов, около 100 нежилых построек и семь многоквартирных домов, один из которых признан аварийным. Всего переселение затронет 244 человек.
Как подчеркивают городские власти, процесс будет строго контролироваться государством. Жителям предложат либо денежную компенсацию, либо новое жилье, полностью соответствующее нормативам.
«Закон четко регламентирует все действия застройщика. Государство защищает каждого жителя», — отметил глава администрации Владивостока Константин Шестаков.
Расселение пройдет поэтапно, к сентябрю 2026 года новое жилье должны получить не менее 5% жителей, а полностью завершить процесс планируют к 2030 году. После этого территория начнет меняться. Проект предусматривает строительство 13 жилых домов с переменной этажностью, от 7 до 30 этажей. Общая площадь жилья составит более 79 тысяч квадратных метров, а количество квартир — около 1,5 тысячи.
При этом застройка будет учитывать особенности рельефа, высота домов снизится ближе к Нагорному парку, чтобы сохранить видовые характеристики территории. Вместе с домами здесь появится полноценная инфраструктура: детский сад на 130 мест, начальная школа на 300 учеников, новые инженерные сети и даже дополнительная подстанция.
Особое внимание уделят качеству городской среды. Автомобили планируют переместить со дворов на отдельный шестиэтажный паркинг. Освободившееся пространство займут зеленые зоны, детские и спортивные площадки.
В районе построят новые дороги, реконструируют улицу Братскую, отремонтируют участок Тунгусской, а также создадут безопасный надземный переход через Шилкинскую. Пешеходные маршруты свяжут квартал с Нагорным парком.
Проект разобьют на пять этапов, однако строительство жилья и создание инфраструктуры будут идти одновременно. Такой подход должен избавить город от привычной проблемы, когда дома уже стоят, а комфортная среда появляется лишь спустя годы.
Первую очередь планируют завершить к 2030 году.