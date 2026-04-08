Раскрыта причина, почему метро Новосибирска не имеет аналогов в мире

Новосибирский метрополитен считается самым экстремальным в мире. Причина — суровый климат, сложное геологическое строение и специфические условия эксплуатации. Как сообщили в Новосибирском метрополитене, перепады температуры (80 градусов по году) серьёзно усложняют и строительство, и работу подземки. Земля глубоко промерзает, а потом оттаивает, что приводит к постоянным подвижкам грунта.
Самый длинный в мире метромост через реку Обь — тоже жертва погоды. «Из-за перепадов температуры зимой он становится короче на 50 см, а летом, наоборот, растягивается», — пояснили в метрополитене. Все эти особенности инженеры учитывают при эксплуатации и при планировании дальнейшего развития подземки.