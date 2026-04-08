Раскрыта причина, почему метро Новосибирска не имеет аналогов в мире

Перепады температуры в Новосибирске достигают 80 градусов в год. Земля то промерзает, то оттаивает, грунт постоянно движется. Всё это превращает эксплуатацию подземки в настоящий вызов для инженеров.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирский метрополитен считается самым экстремальным в мире. Причина — суровый климат, сложное геологическое строение и специфические условия эксплуатации. Как сообщили в Новосибирском метрополитене, перепады температуры (80 градусов по году) серьёзно усложняют и строительство, и работу подземки. Земля глубоко промерзает, а потом оттаивает, что приводит к постоянным подвижкам грунта.

Самый длинный в мире метромост через реку Обь — тоже жертва погоды. «Из-за перепадов температуры зимой он становится короче на 50 см, а летом, наоборот, растягивается», — пояснили в метрополитене. Все эти особенности инженеры учитывают при эксплуатации и при планировании дальнейшего развития подземки.