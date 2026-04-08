Россиянам объяснили, как правильно копить деньги

Однако, хорошо информированные эксперты в области финансов отмечают обратное: успех формирования сбережений зависит не от объема получаемых средств, а от систематичности их откладывания и строгой дисциплины, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению специалистов, опрошенных «Российской газетой», ключевым фактором является регулярность внесений и осознанный подход к финансам, а не исключительно размер заработка. Владимир Чернов, представитель аналитической компании Freedom Finance Global, подчеркивает, что рекомендуется откладывать от 10 до 20 процентов от ежемесячного дохода.
При нестабильных доходах допускается начинать и с меньших объемов, например, 5 процентов. Он указывает, что классическое правило накоплений — в ежемесячном порядке сохранять определенный процент от дохода, при этом ориентироваться целесообразно на текущий уровень — примерно 15 процентов для современных условий.
Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Валентина Волкова приводит пример: при доходе в 70 тысяч рублей ежемесячное накопление в диапазоне 7−10 тысяч рублей способствует скорейшему созданию финансового резерва, необходимого для страхования от потери работы или непредвиденных расходов. Она также предостерегает от использования кредитов с высокими ставками и не следует рисковать последними средствами.
Доцент финуниверситета Сергей Тронин уверен, что даже при доходе в 30−50 тысяч рублей важно начать хотя бы с небольших сумм, формируя привычку накоплений и дисциплину. Он советует выделять буквально 2−3 тысячи рублей ежемесячно, что составляет примерно 5−7 процентов, и придерживаться простого принципа: сначала платить себе. Для этого деньги нужно переводить в накопления сразу после получения зарплаты, а не откладывать «на потом» из оставшейся суммы в конце месяца.
Татьяна Белянчикова, доцент кафедры финансового устойчивого развития РЭУ, рекомендует автоматизировать процесс сбережений — настроить автоматический перевод части дохода на отдельный счет сразу после получения зарплаты. При наличии разных целей рекомендуется открывать индивидуальные накопительные счета для каждой задачи, что помогает более четко контролировать прогресс и мотивирует.
Эксперты единогласно подчеркивают, что наиболее надежными инструментами сбережений считаются банковские вклады и накопительные счета, поскольку они обеспечивают стабильность дохода и защищены государством. Для долгосрочного капиталовложения с налоговыми вычетами целесообразны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), а программа долгосрочных сбережений (ПДС) также позволяет формировать капитал за счет регулярных небольших взносов.
В то же время, опрошенным экспертам известно, что многие граждане предпочитают хранить деньги дома, не доверяя банкам или желая скрыть движение средств. Такой подход они считают крайне рискованным и нерентабельным. Наталья Кучковская, доцент Финансового университета при правительстве РФ, напоминает, что при высочайших ставках по вкладам хранение денег «под подушкой» обесценивает сбережения, поскольку ежегодно теряются значительные суммы.
Если доходы не покрывают текущие расходы, накопить в классическом понимании практически невозможно. Владимир Чернов советует в первую очередь пересмотреть личный финансовый план: урезать необязательные траты, рефинансировать существующие кредиты и искать возможности для повышения доходов. Даже сэкономленные 1−2 тысячи рублей ежемесячно могут стать стартовой точкой для формирования фонда.
Эксперт отмечает, что при условии мировой нестабильности и сложных рыночных условий накопление имеет смысл, однако необходимо избегать чрезмерных ограничений, которые могут негативно сказаться на качестве жизни. Идеальная стратегия заключается в регулярных небольших отчислениях и сбалансированном потреблении, что способствует не только накоплению капитала, но и поддержанию стабильного уровня жизни.