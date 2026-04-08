Россиянам объяснили, как правильно копить деньги

Доцент финуниверситета Сергей Тронин уверен, что даже при доходе в 30−50 тысяч рублей важно начать хотя бы с небольших сумм, формируя привычку накоплений и дисциплину. Он советует выделять буквально 2−3 тысячи рублей ежемесячно, что составляет примерно 5−7 процентов, и придерживаться простого принципа: сначала платить себе. Для этого деньги нужно переводить в накопления сразу после получения зарплаты, а не откладывать «на потом» из оставшейся суммы в конце месяца.