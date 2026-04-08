IV форум семейных предпринимателей прошел в Нижнем Новгороде

«Когда вся семья занята, она сама зарабатывает себе на жизнь. И это просто замечательно», — отметила первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина. «Наша задача — сделать так, чтобы семейный бизнес получил чёткий правовой статус, реальную поддержку и предсказуемые правила. Для этого сегодня при ТПП работает Центр семейного бизнеса, ведётся реестр семейных предприятий, в который входит 385 компаний», — рассказала президент ТПП Нижегородской области Ольга Акимова.