IV форум семейных предпринимателей прошел в Нижнем Новгороде

Около 150 участников приняли участие в четвёртом Межрегиональном форуме семейных предпринимателей, который прошел в Торгово-промышленной палате Нижегородской области. Свою продукцию на выставке-дегустации представили более 20 компаний.
В этом году главными темами обсуждения стали налоговая реформа, меры господдержки семейных предприятий, правовое закрепление статуса «Семейный бизнес», искусственный интеллект в бизнесе и монетизация хобби.
«Когда вся семья занята, она сама зарабатывает себе на жизнь. И это просто замечательно», — отметила первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина. «Наша задача — сделать так, чтобы семейный бизнес получил чёткий правовой статус, реальную поддержку и предсказуемые правила. Для этого сегодня при ТПП работает Центр семейного бизнеса, ведётся реестр семейных предприятий, в который входит 385 компаний», — рассказала президент ТПП Нижегородской области Ольга Акимова.