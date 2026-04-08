Хуснуллин назвал очень дорогой для экономики льготную ипотеку

Власти обсуждают модернизацию семейной ипотеки при сохранении IT-ипотеки, дальневосточной и арктической, а также льготной в новых регионах, отметил вице-премьер. С февраля условия получения семейной ипотеки уже ужесточили.

Источник: РБК

Сохранение льготной ипотеки в России — вынужденная мера, она обходится стране «очень дорого», заявил на заседании Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На льготные программы, по его словам, приходится более 80% выдач в структуре ипотечного кредитования. Кабмин обсуждает модернизацию семейной ипотеки при сохранении IT-ипотеки, дальневосточной и арктической ипотеки, а также льготной ипотеки в новых регионах.

«Вопрос очень актуальный, в еженедельном режиме занимаемся обсуждением вопроса ипотеки», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Семейная ипотека до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие льготной госпрограммы продлили до 2030 года.

В марте правительство сообщило, что Минфин и Минстрой должны до 1 июля проработать и представить предложения по модернизации семейной ипотеки, предусматривающей различную процентную ставку в зависимости от количества детей в семье.

Условия получения семейной ипотеки были ужесточены с февраля, теперь ее можно получить только одну на всю семью. Кроме того, обсуждается возможность дифференцировать величину ставки по семейной ипотеке в зависимости от конкретного региона, где на этот кредит будет приобретаться жилье.

