Хуснуллин назвал очень дорогой для экономики льготную ипотеку

Сохранение льготной ипотеки в России — вынужденная мера, она обходится стране «очень дорого», заявил на заседании Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» вице-премьер России Марат Хуснуллин.
На льготные программы, по его словам, приходится более 80% выдач в структуре ипотечного кредитования. Кабмин обсуждает модернизацию семейной ипотеки при сохранении IT-ипотеки, дальневосточной и арктической ипотеки, а также льготной ипотеки в новых регионах.
«Вопрос очень актуальный, в еженедельном режиме занимаемся обсуждением вопроса ипотеки», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Семейная ипотека до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие льготной госпрограммы продлили до 2030 года.
Условия получения семейной ипотеки были ужесточены с февраля, теперь ее можно получить только одну на всю семью. Кроме того, обсуждается возможность дифференцировать величину ставки по семейной ипотеке в зависимости от конкретного региона, где на этот кредит будет приобретаться жилье.
