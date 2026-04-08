Казанский электромеханический завод сократил сотрудников и близок к закрытию

«Казанский электромеханический завод» (КЭМЗ) оказался на грани закрытия. Предприятие уже сократило две трети штата. Если в начале 2025 года там работали 130 человек, то сейчас осталось около 40. Гендиректор Алексей Алексеев связывает это с падением объемов производства, уменьшением числа заказов и высокой ключевой ставкой ЦБ.
В 2025 году мощности КЭМЗ были загружены наполовину, в первом квартале 2026-го — лишь на 30%. Если раньше завод выпускал до десяти единиц спецтехники в месяц, то в настоящее время не более двух. Алексеев также отметил, что российские производители проигрывают китайским компаниям в масштабах. Аналогичный товар из КНР на 40% дешевле.
Выручка КЭМЗ в 2025 году составила 282,9 миллиона рублей при чистом убытке 6,9 миллиона. Годом ранее завод получил прибыль 21,07 миллиона при выручке 355,7 миллиона. На господдержку предприятие не рассчитывает, ему нужен крупный заказ, но пока его не предвидится, сообщает Inkazan.
Напомним, Минниханов заявил о высокой стоимости отечественного электрооборудования. Глава Татарстана отметил, что российские аналоги дороже зарубежных, а сроки их изготовления создают риски для отрасли.