Росавиация одобрила серийное производство агрегатов для двигателя ПД-8 в Перми

Пермский завод «ОДК-СТАР» начнет серийное производство электронного регулятора РЭД-8 и блока защиты БЗД-8 для авиационного двигателя ПД-8 самолетов «Суперджет». Предприятие получило одобрение в Росавиации.
Федеральное агентство воздушного транспорта провело аудит всех цехов и подразделений, которые участвуют в производстве электронных агрегатов. Комиссия проверила соответствие авиационным правилам ФАП-21 по направлению «Производство гражданской авиационной техники», изучила производственные и специальные процессы изготовления агрегатов, систему управления поставщиками. Аудиторы также пообщались со специалистами паредприятия и оценили их профессионализм.
В пресс-службе «ОДК-СТАР» сообщили о подтверждении соответствия применяемым к изготовителю требованиям Федеральных авиационных правил. На комиссию произвели положительное впечатление организация и оснащенность производства, компетентность и вовлеченность сотрудников предприятия. Все это позволило Росавиации выдать расширенный сертификат одобрения.
Ранее Пермский политех получил бессрочную аккредитацию от Росавиации. Испытательной площадкой для гражданской авиации стал Центр экспериментальной механики.