Росавиация одобрила серийное производство агрегатов для двигателя ПД-8 в Перми

Федеральное агентство воздушного транспорта провело аудит всех цехов и подразделений, которые участвуют в производстве электронных агрегатов. Комиссия проверила соответствие авиационным правилам ФАП-21 по направлению «Производство гражданской авиационной техники», изучила производственные и специальные процессы изготовления агрегатов, систему управления поставщиками. Аудиторы также пообщались со специалистами паредприятия и оценили их профессионализм.