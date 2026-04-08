Глеб Никитин обсудил с Павлом Солодким итоги работы бизнес-омбудсмена в 2025 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павлом Солодким итоги его работы за 2025 год. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.
По словам Никитина, число проверок бизнеса со стороны региональных и муниципальных органов контроля сократилось на 10% в Нижегородской области. Они стали носить точечный характер: там, где высока вероятность ущерба и нарушений. Число выявленных нарушений по итогам этих проверок снизилось почти на 20%. Институт уполномоченного совместно с прокуратурой продолжает работу по снижению административного давления на бизнес со стороны органов контроля и надзора.
В прошлом году бизнес-омбудсмен отработал 220 обращений от предпринимателей, в половине случаев их нарушенные права были полностью восстановлены.
«Отдельно поблагодарил Павла Михайловича за вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Считаю создание благоприятных условий для частного инвестирования в ОКН, совершенствование региональной нормативной правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере, перспективным направлением, которое мы будем дальше развивать», — резюмировал Глеб Никитин.
