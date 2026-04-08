Энергетики края смогут оперативнее восстанавливать электроснабжение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) постоянно подвергаются воздействию природных факторов, поскольку работают круглый год, в любую погоду.
Для более оперативного восстановления электроснабжения сотрудники филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» оборудуют линии современными устройствами.
На ЛЭП напряжением 6−35 киловольт устанавливаются индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) отечественного производства.
«В случае короткого замыкания на ЛЭП устройство автоматически позволяет анализировать его параметры и передать всю необходимую информацию на диспетчерский пункт в Центр управления сетями “Красноярскэнерго”. Одновременно с этим на самом индикаторе срабатывает световой сигнал, благодаря которому можно определить направление повреждённого участка и ускорить определение причины», — пояснил заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер филиала «Красноярскэнерго» Евгений Нор.
Один из таких комплектов ИКЗ уже смонтирован в поселке Элита. Работы провели энергетики бригады службы высоковольтных линий производственного отделения «Красноярские электрические сети».
«Нам эти устройства особенно помогают в темноте. У ИКЗ есть лампочка, которую мы видим и уже понимаем, что именно этот провод неисправен. Это значит, что мы быстрее найдём место повреждения и вернём жителям свет, который всегда очень ждут», — рассказал электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП производственного отделения «Красноярские электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» Владислав Шмидт.
Всего в течение этого года специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» планируют установить 63 прибора, преимущественно на территории Красноярского городского округа. Для монтажа ИКЗ будут выбраны места на самых протяжённых ЛЭП и труднодоступных для осмотра энергообъектах.