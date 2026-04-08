В Перми начался новый этап строительства путепровода на шоссе Космонавтов

Новый этап строительства путепровода на шоссе Космонавтов начался в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
На заседании правительства губернатор поручил запустить техническое движение по половине путепровода до конца 2026 года. Строители работают в ускоренном режиме.
На объекте начался монтаж пролётных строений — основы путепровода, создающей его каркас. Первый металлический блок уложили между новыми опорами со стороны рынка. Каждый пролёт будет состоять из четырёх таких конструкций. На данный момент готово уже 10 блоков, которые смонтируют в ближайшее время.
Параллельно рабочие строят новые опоры путепровода. Всего их будет шесть: две монолитные крайние и четыре промежуточные. Между блоками уложат поперечные балки, затем — все слои мостового полотна.