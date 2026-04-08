Нацбанк прокомментировал повышение цен на бензин и дизель в Беларуси

Глава Нацбанка пояснил, что цены на бензин и дизель в Беларуси увеличились в рамках планового повышения. Он уточнил, что этот рост цен на топливо был учтен «в тарифной тетради, которая была определена на год». Кроме того, это стало следствием событий, которые сейчас происходят на мировых энергетических рынках. Головченко сообщил, что на инфляции рост цен на топливо отразится, но это будет небольшой месячный рост на графике.