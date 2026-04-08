Нацбанк прокомментировал повышение цен на бензин и дизель в Беларуси

Председатель правления Национального банка Роман Головченко прокомментировал повышение цен на бензин и дизель в Беларуси.
В частности, глава Нацбанка обратил внимание на то, что в Беларуси наметилось устойчивое замедление потребительских цен.
В январе-феврале 2026 года в Беларуси годовая инфляция достигла 5,6%, но уже в марте наметилось ее снижение до 5,4%.
При этом Головченко отметил, что в определенной степени позитивной динамике поспособствовало перенесение сроков повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также он сказал, почему в Беларуси выросли цены на топливо.
— Принятое правительством решение о повышении цен на топливо это не было что-то непредвиденное, — рассказал он.
Глава Нацбанка пояснил, что цены на бензин и дизель в Беларуси увеличились в рамках планового повышения. Он уточнил, что этот рост цен на топливо был учтен «в тарифной тетради, которая была определена на год». Кроме того, это стало следствием событий, которые сейчас происходят на мировых энергетических рынках. Головченко сообщил, что на инфляции рост цен на топливо отразится, но это будет небольшой месячный рост на графике.
— Но дальше все равно тенденция идет на замедление инфляции, — констатировал он.
Ранее еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о подорожании топлива.
Напомним, цены на бензин и дизельное топливо выросли в Беларуси 28 марта и 4 апреля.