Росреестр поставил на кадастровый учет поликлинику и жилые дома в Перми

Росреестр в конце марта поставил на государственный кадастровый учет несколько объектов недвижимости в Перми. Их общая площадь составила 45 тыс. кв. метров.
В микрорайоне Гайва в Орджоникидзевском районе Перми начнет работу новое четырехэтажное здание поликлиники. Площадь медучреждения на ул. Писарева, 56 (строение 8) составила 5,2 тыс. кв. метров.
Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Пациентов ждут кабинеты участковых-терапевтов и узких специалистов, лучевой диагностики, медицинской реабилитации и физиотерапии, а также отделение женской консультации с дневным стационаром.
На карте города появились по два жилых комплекса и многоквартирных дома. Они заняли общую площадь 39, 7 тыс. кв. метра. Новоселы въедут в 655 квартир.
ЖК «Архитектор» на ул. Архитектора Свиязева, 48А включил 56 помещений общей площадью 4,2 тыс. кв. метров, включая 55 квартир. Значительно больше ЖК «Индекс» на ул. Белозерской, 30А. В нем 201 (180) помещение общей площадью 9,4 тыс. кв. метров.
Многоквартирный дом на ул. Белозерской, 26 включил 250 (248) общей площадью 15,5 тыс. кв метров, дом в ЖК «Медовый» на ул. Яблокова, 6 — 174 (172) помещения площадью 10,4 тыс. кв. метров.