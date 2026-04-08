Игорь Комаров поставил на контроль строительство корпуса лицея N3 в Перми

Строительство корпуса лицея N3 в Перми теперь взято на личный контроль губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
7 апреля состоялся личный приём граждан полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, во время которого рассматривались обращения жителей четырёх регионов, в том числе из Пермского края.
Приём проходил в формате видеоконференции по поручению президента Владимира Путина. В мероприятии участвовали также главы регионов, главные федеральные инспекторы, представители органов исполнительной власти, которые курируют социально-экономические вопросы. В Пермском крае мероприятие проходило в режиме ВКС на базе приёмной Президента РФ, во встрече также участвовал участник президентской кадровой программы «Время героев» Иван Амиров. Вопросы полномочному представителю президента задавали жители Удмуртии, Марий Эл, Пензенской области и Пермского края.
От Пермского края вопрос задала жительница региона. Она обратилась к представителю президента с вопросом о строительстве дополнительного учебного корпуса для лицея № 3 в Перми. В этом учебном заведении на сегодняшний день числится более 1700 школьников. Им приходится учиться в две смены.
Глава региона ответил, что строительство нового здания лицея уже ведётся. Подрядчик приступил к работам в феврале 2025 года. Новый корпус будет рассчитан на 1050 учащихся. Строительство ведётся по федеральному проекту «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети и муниципальной программы “Доступное и качественное образование”.
Губернатор рассказал, что здание будет четырёхэтажным. В нём разместятся и учебные кабинеты, и два спортивных зала, оборудованные раздевалками, душевыми и санузлами, и актовый зал, и библиотека. Кроме того, в новом корпусе оборудуют зону коворкинга, медицинский пункт с процедурным кабинетом, и столовую.
На сегодняшний день смонтирован каркас здания, полностью возведены стены школы. Смонтированы также лестничные марши и возведены шахты лифта. Корпус присоединили к сетям электро- и теплоснабжения.
Сейчас идут работы по устройству фасадов, кровли. Подрядчик занимается возведением перегородок, монтажом внутренних инженерных систем. Кроме того, в здании устанавливаются окна и витражи, проводятся другие необходимые внутренние работы.
Возле школы ведутся работы по благоустройству территории, идёт монтаж наружного освещения. Строительство планируют закончить в первом квартале 2027 года, затем здание передадут для лицензирования образовательного учреждения.
Игорь Комаров поручил губернатору Дмитрию Махонину обеспечить строительный процесс, доложить об открытии корпуса в мае 2027 года и периодически информировать о ходе работ.
Реализация принятых во время встречи решений взята на личный контроль высших должностных лиц и главных федеральных инспекторов регионов ПФО.