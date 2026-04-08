Планируется новая автотрасса Новороссии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Улучшить транспортную доступность ЛНР и ДНР поможет автодорога «Новоазовск — Амвросиевка — Антрацит».
Единый институт пространственного планирования России рамках разработки градостроительной документации для воссоединенных субъектов РФ для улучшения транспортной доступности Донецкой и Луганской народных республик предлагает построить автомобильную дорогу регионального значения, соединяющую Новоазовск с Антрацитом.
Новая трасса частично пройдет по территории Старобешевского м.о. и Амвросиевского м.о. Для обеспечения безопасности дорожного движения проектными решениями предусмотрено обустройство трех одноуровневых саморегулируемых кольцевых пересечения планируемой автомагистрали с существующими дорогами на территории Старобешевского м.о.
Кроме того, специалисты Управления планирования транспортной инфраструктуры ЕИПП РФ предлагают построить четыре развязки в разных уровнях в составе предлагаемой дороги «Новоазовск — Амвросиевка — Антрацит» на территории Амвросиевского м.о.
Реализация проектных предложений улучшит транспортную доступность ДНР и ЛНР, повысит связанность территорий Старобешевского и Амвросиевского муниципальных округов, а также снизит транзитные потоки, проходящие через жилые микрорайоны в населенных пунктах.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
