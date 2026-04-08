Решетников призвал банки и ретейл вступить в меморандум цифровых платформ

Минэкономразвития предложило банкам и ретейлу присоединиться к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, чтобы предотвратить скрытое навязывание услуг и дискриминацию финансовых организаций.

Источник: РБК

Минэкономразвития предложило банкам и ретейлу присоединиться к меморандуму о добросовестных практиках цифровых платформ, чтобы предотвратить скрытое навязывание услуг и дискриминацию финансовых организаций. Глава ведомства Максим Решетников заявил об этом, выступая на конференции электронной коммерции и медиа КИТ. Трансляцию ведет сама КИТ.

Решетников подчеркнул, что программы лояльности экосистем должны быть открыты для всех игроков рынка на равных коммерческих и технологических условиях.

«Эти предложения направили бизнесу, в администрацию президента, ФАС, Банк России, ждем обратной связи. Рассчитываем, в ближайшее время сможем расширить меморандум, который заработает до вступления закона в силу. Также предложили присоединиться к этому меморандуму банкам, ретейлу», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ноябре прошлого года Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк попросили премьера Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с ними.

Позицию банков поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, назвав скидки на маркетплейсах при оплате картами связанных с ними банков «не совсем справедливой конкуренцией». «Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут», — сказала глава ЦБ.

Материал дополняется.

