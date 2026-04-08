Бочаров и Четвериков обсудили развитие промышленности региона

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Сергеем Четвериковым, который возглавляет губернаторский совет по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. На совещании 8 апреля 2026 года ключевое внимание уделили будущему индустриального комплекса, запуску новых инвестиционных проектов и поддержке местных промышленных предприятий.
Андрей Бочаров и Сергей Четвериков детально обсудили, как можно улучшить показатели отрасли, стимулировать экономический рост и создать новые рабочие места. Одной из главных тем стало привлечение инвестиций. Также на встрече говорили о поддержке действующих предприятий.