«Белджи» представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси

Предприятие «Белджи» в апреле представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что статус «Автомобиль года» в Беларуси получил кроссовер Belgee X50.
На предприятии решили усовершенствовать модель, которая также получила Государственный знак качества, и готовятся представить новый автомобиль Belgee X50+.
Директор «Белджи» Геннадий Свидерский напомнил, что Belgee X50 стала самой массовой машиной стране. И раскрыл, что ее усовершенствованная версия получила новую электронику и четырехцилиндровый двигатель.
— В апреле покупатели увидят новую машину. Все необходимые испытания мы уже провели, и машины готовы к серийным поставкам, — рассказал глава предприятия премьер-министру Александру Турчину, посетившему завод.
При этом 3 апреля «Белджи» еще вывел на рынок новую модель Geely Cityray.
