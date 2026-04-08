Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белджи» представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси

«Белджи» усовершенствовал модель, которая стала автомобилем года в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие «Белджи» в апреле представит усовершенствованную модель авто, которое стало автомобилем года в Беларуси, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала, что статус «Автомобиль года» в Беларуси получил кроссовер Belgee X50.

На предприятии решили усовершенствовать модель, которая также получила Государственный знак качества, и готовятся представить новый автомобиль Belgee X50+.

Директор «Белджи» Геннадий Свидерский напомнил, что Belgee X50 стала самой массовой машиной стране. И раскрыл, что ее усовершенствованная версия получила новую электронику и четырехцилиндровый двигатель.

— В апреле покупатели увидят новую машину. Все необходимые испытания мы уже провели, и машины готовы к серийным поставкам, — рассказал глава предприятия премьер-министру Александру Турчину, посетившему завод.

При этом 3 апреля «Белджи» еще вывел на рынок новую модель Geely Cityray.

Еще «Белджи» построит вторую очередь завода после требования Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.

