347 млн рублей выделят на третий этап строительства кладбища «Новое Стригинское»

Конкурс на строительство третьего этапа второй очереди муниципального кладбища «Новое Стригинское» объявили в Нижнем Новгороде. Заказчиком выступает департамент экономического развития и инвестиций администрации города. Начальная стоимость контракта составляет 347,6 млн рублей, заявки от подрядчиков принимаются до 23 апреля. Соответствующая информация размещена на портале «ЕИС Закупки».
Речь идет о масштабном благоустройстве территории в Автозаводском районе. Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, проложить инженерные сети, обустроить освещение и системы водоотведения. Существенная часть бюджета — почти 229 млн рублей — направлена на устройство проездов, тротуаров и площадок.
Проект также включает строительство хозяйственных навесов, туалетов, контейнерных площадок, резервуаров для полива и пожарных нужд. Отдельное внимание уделено озеленению — на него предусмотрено более 26 млн рублей.
Будущее кладбище рассчитано на 20 644 места. Общая площадь участка превышает 192 тысячи квадратных метров. Завершить все работы планируется к декабрю 2030 года, финансирование будет вестись за счет городского бюджета.