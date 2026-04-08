347 млн рублей выделят на третий этап строительства кладбища «Новое Стригинское»

Конкурс на строительство третьего этапа второй очереди муниципального кладбища «Новое Стригинское» объявили в Нижнем Новгороде. Заказчиком выступает департамент экономического развития и инвестиций администрации города. Начальная стоимость контракта составляет 347,6 млн рублей, заявки от подрядчиков принимаются до 23 апреля. Соответствующая информация размещена на портале «ЕИС Закупки».