Белстат назвал топ-3 белорусских молочных продуктов, популярных за рубежом

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в интервью журналу «Экономика Беларуси» озвучила топ-3 экспорта белорусских молочных продуктов. Об этом пишет БелТА.
По словам главы Белстата, в 2025 году Беларусь поставила на внешние рынки своих товаров более чем на $41 миллиард. Причем за названный период экспорт увеличился на 2,6% к уровню 2024-го. А значительное влияние на формирование экспорта оказали поставки продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.
Инна Медведева отметила:
«В топ-3 по стоимости — сыры и творог, сливочное масло, молоко и сливки сгущенные и сухие. Кроме того, выросла отгрузка изделий химической промышленности, текстиля, древесины, кожевенного сырья».
