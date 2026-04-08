Белстат назвал топ-3 белорусских молочных продуктов, популярных за рубежом

Глава Белстата озвучила топ-3 экспорта белорусской молочки по ее стоимости.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в интервью журналу «Экономика Беларуси» озвучила топ-3 экспорта белорусских молочных продуктов. Об этом пишет БелТА.

По словам главы Белстата, в 2025 году Беларусь поставила на внешние рынки своих товаров более чем на $41 миллиард. Причем за названный период экспорт увеличился на 2,6% к уровню 2024-го. А значительное влияние на формирование экспорта оказали поставки продуктов питания и сельскохозяйственного сырья.

Инна Медведева отметила:

«В топ-3 по стоимости — сыры и творог, сливочное масло, молоко и сливки сгущенные и сухие. Кроме того, выросла отгрузка изделий химической промышленности, текстиля, древесины, кожевенного сырья».

Тем временем власти назвали тарифы, по которым минчане оплатят жировки в апреле 2026.

А еще мы писали, что известно о тренере Дмитрии Квартальнове, который играл за сборную СССР и привел минское «Динамо» во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.

Также белорусский врач сказала, как выбрать лопату для дачи, озвучив правила работы с ней, а еще объяснила, почему догонять уходящий транспорт опасно для здоровья.