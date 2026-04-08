Один из лучших результатов в России: более 30 студентов из Красноярского края удостоены именной стипендии Андрея Мельниченко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край показал один из лучших результатов в России по итогам второго цикла конкурса на именную стипендию Андрея Мельниченко в 2025/26 учебном году, всего от региона победителем стал 31 студент.
Стипендию присуждают за успехи в учёбе, научной деятельности, активную общественную работу и прорывные проекты. Размер выплат достигает 20−25 тысяч рублей, а получать её победители будут на протяжении 16 учебных месяцев.
«Для меня стипендия стала очень важным знаком, что крупная компания видит и ценит твой труд, — делится мыслями один из победителей конкурса, студент 2-го курса направления “Горное дело” Института цветных металлов СФУ Андрей Фокин. — Когда узнаёшь, что за твоей учёбой и проектами следят профессионалы, появляется ещё большее желание работать и развиваться. Такая поддержка мотивирует не только хорошо учиться, но и активно участвовать в жизни университета — заниматься наукой, выступать на конференциях, тянуться к новым знаниям. Это даёт уверенность, что после выпуска ты будешь востребован в своей отрасли».
И замечательно, что Андрей не один чувствует такую надёжную поддержку. Сибирский федеральный университет вошёл в пятёрку вузов-лидеров страны по числу стипендиатов. А в системе среднего профессионального образования (СПО) результаты края оказались ещё более впечатляющими: Минусинский сельскохозяйственный колледж — 13 победителей (один из лучших показателей среди всех учреждений СПО в стране), Техникум горных разработок им. В. П. Астафьева — 11 стипендиатов, Назаровский энергостроительный техникум — 3 победителя.
За этими цифрами — будущие сотрудники ключевых промышленных предприятий Красноярского края. Для лидеров энергетики региона, Сибирской генерирующей компании и СУЭК-Красноярск, подготовка квалифицированных кадров — одна из главных задач. Именно из таких студентов вырастают отличные молодые инженеры, геологи, маркшейдеры, энергетики и горные мастера. Компании заинтересованы в том, чтобы талантливая молодёжь оставалась в крае и приходила работать на современные промышленные объекты, а именная стипендия Андрея Мельниченко помогает поддержать лучших на старте.
Успех Красноярского края — лишь часть большой общероссийской картины. Всего во втором цикле конкурса именная стипендия присуждена 105 студентам технических и инженерных специальностей из 44 вузов и 107 учреждений СПО страны. «Наша программа — часть последовательной деятельности по формированию кадрового потенциала сразу нескольких отраслей, — подчеркнула системность работы генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва. — Мы выстраиваем долгосрочную модель взаимодействия с молодыми специалистами, сопровождая их на ключевых этапах профессионального становления, стремимся поддерживать лучших, ведь буквально через несколько лет именно им предстоит участвовать в развитии промышленности, внедрять новые технологии и обеспечивать устойчивое развитие регионов».
Отметим, что с момента запуска программы в 2024 году стипендиатами Фонда Мельниченко стали почти 600 студентов. И то, что среди них многие из Красноярского края — отличный знак того, что регион готовит смену, которой можно гордиться. Со списком нынешних финалистов можно ознакомиться на официальном сайте конкурса aimstipendia.ru.