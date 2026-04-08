ВТБ: опыт использования технологий формируется быстрее, чем понимание, как они работают

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, отметил: «Поведение пользователей формируется быстрее, чем знания: сначала люди начинают применять сервисы, а уже потом пытаются разобраться, как они работают. Такой подход создает риск манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Мы как банк участвуем в повышении финансовой грамотности и популяризации технологий, включая ИИ и большие данные. Развитый рынок финансовых технологий способствует тому, что большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ и готовы интегрировать его в повседневную жизнь. Это показывает, что ВТБ движется в правильном направлении, внедряя ИИ в свои услуги».