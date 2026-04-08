Сроки строительства КАД-2 сдвинули на 2029 год

Завершение строительства первого этапа второй кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга намечено на 2029 год.

Источник: Коммерсантъ

Протяженность первого участка составит 85 км, дорога будет четырехполосной, сказано в обновленной программе деятельности госкомпании «Автодор» на 2026−2030 годы. Изначально запуск первого этапа планировался на 2028 год, однако сроки пересмотрели.

Проектирование этого этапа началось в апреле 2025 года. Он предусматривает соединение трассы М-11 «Нева» с Мурманским шоссе, а также строительство нового моста через Большую Неву.

Ожидается, что после ввода КАД-2 обеспечит скоростной транзит грузового транспорта от портов Балтийского моря и Мурманска в обход Санкт-Петербурга.

Ранее власти Ленинградской области заявляли о намерении начать строительство уже в 2026 году.

Общая протяженность КАД-2 составит около 348 км. Согласно актуализированной программе, объем инвестиций в проект в 2026—2030 годах оценивается в 178,6 млрд рублей, тогда как ранее затраты на первый этап оценивались примерно в 200 млрд рублей.