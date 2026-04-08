Байеры рассказали о сохранении зарубежного люкса в России

У части зарубежных люксовых брендов, ушедших из России, все еще остается опция, чтобы вернуться на российский рынок, многие из них сохранили в стране свои офисы и команды. Об этом Радио РБК заявили президент Союза байеров России Елена Бугранова и президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков.
«Рынок разделился. Для части брендов это уже не пауза, а именно финальное такое юридическое оформление ухода. Ну, например, у Trussardi магазины фактически не работали давно. В 2025 году компания уже закрыла все российские подразделения. Но у другой части брендов сохраняются еще юрлица, аренда, товарные знаки. И какие-то операционные действия. То есть они оставляют себе опцию на возвращение, даже если публично этого не объявляют», — сказала президент Союза байеров Елена Бугранова.
По ее словам, сейчас люксовые бренды в России заменили мультибрендовые игроки, которые состоят в Союзе байеров. «Используется параллельный импорт, частные каналы поставок и более заметный локальный премиум», — добавила она.
Как напомнил Ростовщиков, мировые люксовые бренды ушли с российского рынка в результате санкций и экономических обстоятельств. Однако многие из них сохранили свои офисы и команды.
«Потому что очень сложно найти коллекционные кадры, и такие большие компании, как Chanel, Louis Vuitton, Hermes, они исторически работают десятилетиями со своими продавцами, менеджерами. И, конечно, в условиях турбулентности, которая случилась на рынке, сохранение этой команды очень важно. И я знаю, что многие крупные ретейлеры, мировые бренды, кто работает в России напрямую, до сих пор сохраняют свои команды. Официально они не работают, но люди присутствуют на рынке», — пояснил Ростовщиков.
Как следует из отчетности за 2024 год, Dior вдвое сократил количество магазинов в России, а Prada отказалась от аренды площадей в московском ЦУМе. Оба люксовых бренда, чьи бутики закрыты с 2022 года, сократили часть сотрудников, но у них еще остаются помещения в аренде.
