Нижегородские предприниматели смогут компенсировать до 15 млн рублей за покупку отечественного промышленного оборудования

Заявки принимаются до 15 мая 2026 года.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о начале приема заявок на получение субсидии для возмещения части затрат промышленных предприятий на приобретение нового отечественного оборудования.

«Субсидирование позволяет компаниям из сферы обрабатывающих производств компенсировать затраты в размере 50 процентов от стоимости оборудования, но не более 15 миллионов рублей. Всего на реализацию этой меры поддержки выделено 132,8 миллиона рублей. Такая поддержка дает предприятиям возможность перераспределять собственные средства — направлять их на развитие производства, запуск новых проектов и решение текущих задач», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что 48 млн рублей выделено из регионального бюджета и 84,8 млн — из федерального, в рамках единой региональной субсидии Минпромторга РФ.

К возмещению принимаются затраты по договорам купли-продажи нового отечественного оборудования, приобретенного в 2023—2026 годах, которое включено в действующий реестр российской промышленной продукции.

Участие в конкурсном отборе могут принять промышленные предприятия, зарегистрированные на территории Нижегородской области, осуществляющие деятельность, относящуюся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключением видов деятельности, не находящихся в ведении министерства промышленности и торговли Российской Федерации).

Дополнительные баллы при отборе получат компании, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», работающие с государственной информационной системой промышленности (ГИСП), входящие в промышленные кластеры региона, чья продукция включена в Реестр российской промышленной продукции, а также предприятия, участвовавшие в премии «Молодой промышленник года».

Узнать подробности и скачать образцы документов можно на сайте Минфина России: promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/b6211d06−369f-4f19−8e2f-7f50d3455833?showBackButton=true&competitionType=0.

Подробные консультации можно получить в отделе государственной поддержки министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефонам: 8 (831) 435 16 64, 435 16 67.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.