В Сочи отложили строительство моста через Кудепсту

Жителям села Верхнениколаевское в Сочи в 2026 году не стоит ожидать появления нового моста через реку Кудепста — аварийная переправа продолжит использоваться.
Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, сроки проектирования объекта продлены до 7 декабря 2026 года. Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с компанией «Автомост» остается в силе.
По словам главы города, задержка связана с прохождением экспертизы и устранением замечаний. Проект будущего моста предусматривает сооружение длиной 51 метр и шириной 8 метров с двумя опорами. Приступить к строительству планируется только после получения всей необходимой документации.
Также власти намерены направить 59,4 млн рублей на ремонт улицы Искры после завершения строительно-технической экспертизы. В этом районе ранее велись работы по прокладке водопровода, что привело к активизации оползневых процессов — зафиксирован 21 участок. Оползни затронули улицы Мостовую и Заречную.
До 30 ноября планируется привести в порядок дороги, которые используются как альтернативные маршруты на время закрытия моста. Речь идет об улицах Кузнечной, Веринской, Чайной, Пензенской, Петрозаводской и Гастелло.