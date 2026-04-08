На месте штрафстоянки в центре Перми построят жилой комплекс

Площадь участка составляет более 3 гектаров.

Штрафстоянку в центре Перми уберут ради строительства жилого комплекса, рассказал депутат краевого Заксобрания Павел Черепанов.

Участок между улицами Куйбышева, Пушкина, Луначарского и Комсомольским проспектом застроят жильём. На месте штрафстоянки появятся также социальные объекты и общественные пространства.

«В социальные обязательства инвестора входят создание торговых галерей, спортивно-оздоровительного центра с бассейном длиной 25 метров и детской поликлиники на 200 посещений в смену», — рассказал Павел Черепанов.

Общая площадь участка составляет более 3 гектаров. По проекту современная застройка будет выполнена в исторической стилистике.