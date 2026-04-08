Нижегородским предприятиям вернут до 15 млн рублей за оборудование

В Нижегородской области стартовал прием заявок на субсидии для промышленных предприятий: бизнесу готовы компенсировать часть затрат на покупку нового отечественного оборудования. Подать документы можно до 15 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Речь идет о предприятиях обрабатывающей промышленности. Им возместят до 50% стоимости техники, но не более 15 млн рублей на компанию. Всего на программу направлено 132,8 млн рублей: 48 млн — из областного бюджета и 84,8 млн — из федерального в рамках поддержки Минпромторга РФ.
Компенсации подлежат расходы на оборудование, приобретенное в 2023—2026 годах и включенное в реестр российской промышленной продукции. Дополнительные баллы при отборе получат участники проекта «Производительность труда», резиденты промышленных кластеров и компании, работающие с системой ГИСП.
Подробности, формы заявок и условия участия доступны на портале Минфина России. Консультации можно получить в профильном министерстве, а также в центре «Мой бизнес», где собрана информация о действующих мерах поддержки предпринимателей.